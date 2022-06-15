IKEA заработала в России 157,2 миллиарда рублей за один год — это много или мало?

Сегодня один из крупнейших в мире производителей и продавцов мебели и товаров для дома IKEA сообщил о продаже четырех российских фабрик и сокращении бизнеса. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Икеа Дом», которое управляет магазинами шведской сети в России, за 2021 календарный год составила 157,2 миллиарда рублей.

— За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо, — говорится в сообщении компании.



Товары для дома, которые находятся на складах в России, распродадут среди сотрудников и клиентов. Кроме того, IKEA уменьшит штат сотрудников на собственных производствах.

Шведская компания приостановила свою деятельность на территории России в начале марта, после начала спецоперации на Украине. С 1 июня в российских магазинах IKEA, в том числе и в Казани, стартовала работа отделов обмена и возврата товара.

157,2 миллиарда рублей выручки IKEA в России за 2021 год — это:

$2,7 миллиарда, или €2,6 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. 6,2% от глобальной выручки IKEA в 2021-м финансовом году — €41,9 миллиарда.

от глобальной выручки IKEA в 2021-м финансовом году — €41,9 миллиарда. На 34,2 миллиарда рублей больше , чем в 2020 году — 123 миллиарда.

, чем в 2020 году — 123 миллиарда. На 65,2 миллиарда больше , чем в 2017-м — 92 миллиарда.

, чем в 2017-м — 92 миллиарда. Почти три выручки десятилетней давности — в 2011 году она составила 53,1 миллиарда.

десятилетней давности — в 2011 году она составила 53,1 миллиарда. Почти в два раза больше , чем в 2013 году — 80,4 миллиарда.

, чем в 2013 году — 80,4 миллиарда. В пять раз больше выручки в 2008 году — 30,9 миллиарда.

выручки в 2008 году — 30,9 миллиарда. В 43,6 раза больше выручки IKEA в России за 2006 год — 3,6 миллиарда рублей.

выручки IKEA в России за 2006 год — 3,6 миллиарда рублей. В 2,9 раза меньше выручки сети строительных магазинов «Леруа Мерлен» в России за 2021 год — 456,6 миллиарда.

меньше выручки сети строительных магазинов «Леруа Мерлен» в России за 2021 год — 456,6 миллиарда. В 5,7 раза больше выручки сети строительных магазинов «Максидом» — 27,4 миллиарда. Мебель продается в обоих последних магазинах.



Дарья Пинегина