Впервые с 12 мая цены на газ в Европе поднялись выше $1 200 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе поднялась выше $1 200 за тысячу кубометров впервые с 12 мая. Об этом сообщает «РИА Новости».

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли сегодня торги на уровне $1 069 долларов за тысячу кубометров. Это на 2,4% выше расчетной цены вторника ($1 043,5). Вскоре цены увеличили рост почти до 9%, превышая отметку в $1 130, а затем держались на уровне $1 053-$1 097. К 16.52 мск она превысила отметку $1 200. Максимум торгов пока составляет $1 212,6 (+16,2%).

В конце мая сербский президент Александр Вучич выразил мнение, что биржевая цена газа в Европе зимой 2022-2023 может повыситься до $5 тысяч за тысячу кубометров. На тот момент цена голубого топлива на бирже TTF составляла около $960. Однако это было связано с тем, что потребление газа в период весны и лета низкое.





Дарья Акимова