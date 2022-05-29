В Европе цена газа этой зимой может вырасти до $5 тысяч за тысячу кубометров

Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что биржевая цена газа в Европе зимой 2022-2023 может повыситься до $5 тысяч за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день цена голубого топлива на бирже TTF составляет около $960 за одну тысячу кубометров, но это связано с тем, что наступает лето и потребление газа в этот период низкое. Вучич высказал опасения, что когда наступит зима, газ подорожает до $3,5 тысяч, а может даже до $4-5 тысяч.

В связи с этим он отметил, что достигнутое с Россией соглашение о поставках газа на три года является особенно важным.

Фото: vucic.rs

Сегодня президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич по телефону обсудили ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косова. Они условились, что Россия будет бесперебойно поставлять газ в Сербию.



Дарья Акимова