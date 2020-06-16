Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по выбору клубники

Роспотребнадзор Татарстана дал советы по выбору вкусной клубники.

Так, спелые и качественные ягоды можно определить следующим образом: они сухие, без признаков гниения, имеют однородный, насыщенный цвет и запах, листики чашечки, обрамляющие ягоду, зеленые, без признаков увядания. Также поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений.

От покупки клубники стоит воздержаться, если ягоды влажные, мягкие, у них отсутствует аромат, листики чашечки сухие, пожелтевшие либо отсутствуют (такие ягоды были собраны давно либо неправильно), а окраска ягод неоднородная, присутствуют зеленоватые пятна, кончик ягод белый.



Также в Роспотребнадзоре рассказали, как определить сладость клубники. Это можно сделать, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.

Специалисты напомнили, что у этой ягоды короткий срок хранения и она быстро портится. Если же сохранить клубнику надо на более долгий срок, то следует заморозить ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов, передает пресс-служба ведомства.

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