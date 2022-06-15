В Казани виновника смертельного ДТП на Тэцевской приговорили к девяти годам лишения свободы
В Казани вынесли приговор водителю Ford, насмерть сбившему двух пешеходов на улице Тэцевской. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Авария произошла вечером 16 ноября 2021 года. 50-летний водитель Ford сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух человек — 39-летнего мужчину и 36-летнюю женщину, они от полученных травм скончались на месте.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил виновника аварии к девяти годам лишения свободы в колонии-поселении и на 3 года лишил водительских прав. Стороны могут обжаловать приговор в течение 10 дней.
Как сообщали СМИ, водитель был нетрезв. Иномарка сбила супружескую пару на высокой скорости, водитель даже не попытался притормозить перед переходом.
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