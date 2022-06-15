В Татарстане выявили 90 новых случаев COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 90 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 151 644.

За сутки госпитализировали с коронавирусом 54 татарстанцев. Выздоровели 249 человек, всего — 147 146.

В республике вновь не зарегистрировали ни одного случая смерти от инфекции. С начала пандемии умерли от COVID-19 1 995 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Леухина