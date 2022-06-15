В Татарстане появятся модульные спортзалы

Фото: Максим Платонов

В Татарстане и других регионах России появятся модульные спортзалы. Их построят по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, строительство модульных спортзалов уже стартовало. Кроме Татарстана они появятся и в других регионах Приволжского федерального округа — в Удмуртии, Самарской и Саратовской областях, а также в Ростовской области.

На строительство модульных спортзалов в регионах из федерального бюджета выделили 390 миллионов рублей. В ближайшие 3 года в России появятся 84 таких объекта. Их оснастят отечественными комплектующими и оборудованием, сообщает пресс-служба правительства России.

Фото: Максим Платонов

В январе стало известно, что правительство направит Татарстану 100 миллионов рублей на строительство спортивных залов и площадок. На 2022 год республике положено 80 миллионов бюджетных ассигнований, а на 2023 год — 20 миллионов. На 2024 год средств не предусмотрено.



Татьяна Демина