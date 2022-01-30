Татарстану направят 100 млн рублей на строительство спортивных залов и площадок

Фото: Илья Репин (архив)

Правительство направит Татарстану 100 млн рублей на строительство спортивных залов и площадок, распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на 2022-2024 годы.



Согласно документу, на 2022 год республике положено 80 млн бюджетных ассигнований, а на 2023 год — 20 млн. На 2024 год средств не предусмотрено.

Всего в регионы России на эти цели направят 9 млрд рублей. Деньги направят 84 регионам. Из них 2,4 млрд рублей поступит в 2022 году, 3,3 млрд рублей — в 2023 году, 3,4 млрд рублей — в 2024 году. Работа ведется в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт».

Фото: Илья Репин (архив)

На текущий год в Казани планируется строительство и проектирование новых спортивных объектов:

футбольных манежей на базе школы №144 и в ЖК «Салават купере»;

физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы №49;

трех универсальных спортплощадок по адресам: ул. Х. Такташа, 122, ул. Беломорская, 18а, Оренбургский тракт, 132.

Еще в Казани планируют приступить к проектированию центра гимнастики в «Салават купере», центра баскетбола в ЖК «Весна» и центра дзюдо на территории стадиона «Тасма».

Маргарита Головатенко