Чемезов заявил о бессмысленности полного импортозамещения в России из-за санкций

Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на «предательство» Запада. При этом ей не следует идти на тотальное импортозамещение. Об этом написал в колонке для РБК генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его мнению, развитие невозможно без международного партнерства, поэтому Москва поддерживает сотрудничество с другими регионами мира.

— Предательство Запада — не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально, — отмечает Чемезов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он подчеркнул, что введенные санкции стали «беспрецендентными», однако попытки замещать все будут бессмысленными.

В конце мая президент России Владимир Путин, участвуя в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума, заявил, что страна не будет заниматься исключительно импортозамещением. По его словам, Россия смогла решить главные задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим ее суверенитет.

Татьяна Леухина