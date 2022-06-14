После публикации ежемесячного доклада ОПЕК выросли мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть растут после публикации ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 20.23 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent вырастала на 0,4% — до $122,75 за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до $121,17.

Всего в течение дня стоимость нефти марки Brent поднималась больше $125 за баррель впервые с 9 марта.

Фото: pixabay.com

3 июня цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года поднялась выше $121 за баррель впервые с 24 марта. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле текущего года составила $120,28 за баррель.



Дарья Акимова