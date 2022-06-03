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Цена нефти Brent поднялась выше $121 за баррель впервые с 24 марта

23:45, 03.06.2022
Цена нефти Brent поднялась выше $121 за баррель впервые с 24 марта
Фото: realnoevremya.ru

Впервые с 24 марта текущего года цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022-го поднялась выше $121 за баррель. Рост показателя превысил 2%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По состоянию на 22.20 мск стоимость Brent достигла $121,1 за баррель. К 22.36 мск цена находилась на уровне $121,24 за баррель, показав рост почти на 3,1%, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Тем временем цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле текущего года составила $120,28 за баррель. Показатель увеличился на 2,92%.

Несколько дней назад стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2022-го на лондонской бирже ICE достигла $119,22 за баррель, ускорив рост до 1,38%.

Диана Жиленкова
ПромышленностьНефтьЭкономика

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