В Аксубаевском районе Татарстана ремонтируют участок дороги «Чистополь — Аксубаево» — Нурлат по нацпроекту

В Аксубаевском районе Татарстана проходит ремонт автомобильной дороги регионального значения «Чистополь — Аксубаево» — Нурлат. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

В настоящее время ремонтируется участок км 48+480 — км 50+480. Его протяженность — 2 км. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Уже закончены работы по устройству ровиков уширения, укладке выравнивающего слоя из черного щебня и асфальтобетонной смеси А16Нт, устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-8 толщиной слоя 4 см на площади 14,6 тысячи кв. метров. Дорожные службы приступили к укреплению обочин асфальтогранулятом.

Фото: vk.com/mindortransrt

На днях сообщалось, что ремонтируется другой участок дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат — км 11+795 — км 14+295. Его протяженность — 2,5 км. Дорога запроектирована по нормативам третьей технической категории с двумя полосами движения и шириной проезжей части в семь метров.



Дарья Акимова