Следком России возбудил дело после обстрела Украиной села в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела села Займище городского округа Клинцы Брянской области со стороны украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.

По информации СК, ВСУ с применением системы залпового огня обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в селе. В результате этого шестеро мирных жителей получили осколочные ранения. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, удар, по предварительным данным, производился ракетой «Точка-У».

Дело возбудили по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России). Следователи назначили необходимые экспертизы, детально устанавливают все обстоятельства преступления и украинских силовиков, причастных к нему.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне Следком России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ рынка в Буденновском районе Донецка. В результате погибли женщина 1972 года рождения, мужчина 1979 года рождения и ребенок 2011 года рождения. Ранены не менее 10 мирных жителей, повреждены девять жилых домов.



Дарья Акимова