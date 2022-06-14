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В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий на строительство и ремонт объектов агропрома

19:09, 14.06.2022
В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий на строительство и ремонт объектов агропрома
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Речь идет о возмещении части затрат, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов зернотоковых хозяйств, кормовых центров, коровников, доильно-молочных блоков, машинно-тракторных парков, овцеводческих ферм, силосно-сенажных траншей и овощехранилищ.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минсельхозпрод Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных со строительством ферм по содержанию крупного рогатого скота молочного направления на территории мини-молочных парков.

Дарья Акимова
ОбществоВласть Татарстан

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