В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий на строительство и ремонт объектов агропрома
Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Речь идет о возмещении части затрат, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов зернотоковых хозяйств, кормовых центров, коровников, доильно-молочных блоков, машинно-тракторных парков, овцеводческих ферм, силосно-сенажных траншей и овощехранилищ.
Контроль за исполнением постановления возложен на Минсельхозпрод Татарстана.
В феврале Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных со строительством ферм по содержанию крупного рогатого скота молочного направления на территории мини-молочных парков.
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