В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий на строительство молочных ферм
Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Постановлением утверждается возмещение части затрат, связанных со строительством ферм по содержанию крупного рогатого скота молочного направления на территории мини-молочных парков.
Контроль за исполнением постановления возложен на Минсельхозпрод Татарстана.
В декабре прошлого года Татарстану выделили более 500 миллионов рублей из федерального бюджета на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Всего на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса дополнительно выделено более 1 миллиарда рублей.
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