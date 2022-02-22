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В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий на строительство молочных ферм

09:59, 22.02.2022
В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий на строительство молочных ферм
Фото: pixabay.com

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Постановлением утверждается возмещение части затрат, связанных со строительством ферм по содержанию крупного рогатого скота молочного направления на территории мини-молочных парков.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минсельхозпрод Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре прошлого года Татарстану выделили более 500 миллионов рублей из федерального бюджета на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Всего на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса дополнительно выделено более 1 миллиарда рублей.

Маргарита Головатенко
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