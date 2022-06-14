В Советском районе Казани открыли мемориальную доску заслуженному деятелю науки России Сурену Мирумянцу

Сегодня в Советском районе Казани состоялось торжественное открытие мемориальной доски ученому, доктору физико-математических наук, заслуженному деятелю науки России и основателю Казанской школы молекулярной спектроскопии и атмосферной оптики Сурену Мирумянцу. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава района Роман Фатхутдинов.

Мемориальная доска установлена на фасаде дома №17/9 по улице Правды. В нем ученый прожил с 1967 по 2018 годы.

Мирумянц возглавлял Государственный институт прикладной оптики (ГИПО) 23 года. По его руководством в учреждении создали приоритетные направления по созданию инфракрасных тепловизионных приборов для сухопутных войск, авиации и космоса. Эти разработки вывели ГИПО на новый уровень. Он стал одним из крупных научных центров России и Татарстана в области оптических технологий.

Фото: t.me/roman_fathutdinov

В конце мая в Казани На фасаде дома №53 по улице Чехова открыли мемориальную доску первому премьер-министру Татарстана Мухаммату Сабирову. Став в начале 1990-х первым премьер-министром региона, он обеспечил мягкое вхождение республики в новые рыночные условия. Были сохранены ведущие предприятия, которые продолжили успешно работать.



Дарья Акимова