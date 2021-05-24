В Татарстане пройдет форум «Сэлэт»
Кабмин Татарстана распорядился провести Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» с 19 июня по 2 августа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Форум пройдет в шесть смен на территории Билярского государственного историко-археологического природного музея-заповедника.
Управлению Роспотребнадзора по РТ поручено обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность мероприятия.
В прошлом году форум проходил с 4 июля по 16 августа.
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