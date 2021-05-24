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В Татарстане пройдет форум «Сэлэт»

18:19, 24.05.2021
В Татарстане пройдет форум «Сэлэт»
Фото: tatarstan.ru

Кабмин Татарстана распорядился провести Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» с 19 июня по 2 августа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Форум пройдет в шесть смен на территории Билярского государственного историко-археологического природного музея-заповедника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Управлению Роспотребнадзора по РТ поручено обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность мероприятия.

В прошлом году форум проходил с 4 июля по 16 августа.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеКультура Татарстан
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