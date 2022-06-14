Из Казани запускаются новые рейсы в Алма-Ату и Стамбул

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Red Wings в июне запустит прямые рейсы из Казани в Стамбул и Алма-Ату. На этих маршрутах будут задействованы самолет SSJ 100, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылеты будут осуществляться один раз в неделю. Так, рейсы Казань — Стамбул и Стамбул — Казань стартуют 29 июня и будут выполняться по средам. Полеты из Казани в Алма-Ату стартуют 26 июня и будут выполняться по воскресеньям, а обратные — с 27 июня по понедельникам.

В прошлую пятницу стало известно, что Red Wings запускает прямые рейсы из нижнекамского аэропорта «Бегишево» в Стамбул.

Луиза Игнатьева