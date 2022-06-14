В России производство стекла снизилось на 30% из-за санкций

В России упало производство листового стекла на 30% из-за санкций и снижения спроса. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В мае текущего года загрузка стекольных производств составила около 70%, тогда как в 2021 году она держалась на уровне почти 100% из-за повышенного спроса.

В прошлом месяце потребление листового стекла в России сократилось, прежде всего из-за снижения объемов строительства, отметил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн.

Кроме того, почти 30% российского стекла шло на экспорт, в том числе в страны Европы. Поставки туда уже практически прекратились из-за проблем с логистикой.

Татьяна Леухина