Центробанк одобрил обработку биометрии подростков с 14 лет

Банк России считает целесообразным разрешить обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет в предусмотренных законодательством случаях. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ЦБ.

Если ввести запрет на обработку биометрии у подростков, они не смогут получать дистанционное банковское обслуживание, где необходимо пройти идентификацию с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минцифры России заявили, что заинтересованы в выработке оптимального решения, которое не ограничит подростков в возможностях использования всех услуг, предусмотренных законодательством, и вместе с тем обеспечит надежную защиту персональных данных.



В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных. Согласно ему, граждане РФ смогут сами размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кроме этого, госорганы, использующие для идентификации посредством биометрии другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.



Татьяна Леухина