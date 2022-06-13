В Казани проходит фестиваль «Духов день в Суконной слободе» — видео

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани проходит фестиваль «Духов день в Суконной слободе». Он завершится ближе полуночи, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

К фестивалю приурочена сегодняшняя экскурсия по самому старинному зданию Суконной слободы, где в 20-е годы прошлого века жил святитель Иоасаф Чистопольский. В годы гонений на церковь он уберег несколько святынь и проводил литургии, рискуя жизнью. Сейчас здесь проводятся занятия фольклорного ансамбля «Духов день». Также в доме провели мастер-класс по традиционному русскому костюму и ткачеству.

На площади перед Театром кукол проходили десятки мастер-классов, ярмарка народных умельцев, активности для детей, фудкорты и другое. В 17.00 начался концерт, хедлайнерами которого стали Александр Иванов и группа «Рондо».

11 июня в Казани в преддверии празднования Дня России прошел этнокультурный фестиваль «Национальное — актуальным». Он начался с Парада дружбы народов, продолжился праздничным концертом мастеров культуры и искусства Татарстана и завершился молодежным концертом этномузыки. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Дарья Акимова