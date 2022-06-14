Казанский «Водоканал» потратит 24 млн рублей на благоустройство участков после ремонта сетей водоснабжения

В Казани МУП «Водоканал» ищет подрядчика, который займется благоустройством участков после проведения капитального и текущего ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, инженерных коммуникаций и сооружений предприятие. На эти цели готовы выделить 24 миллиона рублей.

Половину — почти 12,3 миллиона — вложат в благоустройство участков в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта и по 30 октября 2022 года включительно.

Подрядчику необходимо подготовить почву для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную и механизированным способом, а затем посеять газоны. Ему также поручено отремонтировать асфальтобетонное покрытие дорог.

На благоустройство участков после ремонта в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани выделят 5,5 миллиона рублей. Конкретный адрес и объем выполняемых работ указывается в заявке заказчика, говорится в документации на портале госзакупок.

Благоустройство участков после ремонтных работ в Советском районе Казани обойдется в 3,5 миллиона рублей, в Кировском и Московском районах города — в 3 миллиона. Источник финансирования — собственные средства «Водоканала».

Фото: Максим Платонов

По данным Минстроя Татарстана, в республике из 23 400 км сетей водоснабжения и водоотведения около 8 тысяч, или 33%, ветхие и подлежат замене. Зимой в Казани приступили к реконструкции аварийного участка третьего северного коллектора. Его протяженность составляет 2 км. Работы планируют завершить до конца 2022 года.



Татьяна Демина