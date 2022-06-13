Макрон объявил, что Франция вступила в период военной экономики

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступила в период военной экономики из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, он обратился к французскому министерству обороны с просьбой пересмотреть закон о военном программировании на 2019—2025 годы. Этот документ призван установить многолетнее программирование расходов, которое государство выделяет на обеспечение вооруженных сил.

Макрон отметил, что к периоду военной экономики нужно будет приспособиться на длительное время. По данным Минобороны Франции, на финансирование программы модернизации вооружений страны с 2019 по 2025 год планировалось направить €295 млрд.

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В конце мая российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. стороны уделили отдельное внимание положению дел на находящихся в замороженном состоянии по вине Украины переговорах. Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога. Шольц и Макрон призвали его к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским и дипломатическому решению конфликта.

Дарья Акимова