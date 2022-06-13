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В Чувашии Следком возбудил уголовное дело после столкновения баржи и катера

10:36, 13.06.2022
В Чувашии Следком возбудил уголовное дело после столкновения баржи и катера
Фото: Центральное МСУТ СКР

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности водного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ) после столкновения баржи и катером, случившегося накануне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельств и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, ряд экспертиз готовится к назначению.

Фото: vk.com/club127528397

Моторный катер Voyager 67 с баржей столкнулись 12 июня в 23.50 на 1147-м км реки Волга в Моргаушском районе Чувашии. По информации очевидцев, катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди. Однако он не успел это сделать и врезался в носовую часть чудна. В результате аварии погибли четверо мужчин, находившихся в катере.

Дарья Акимова
Происшествия

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