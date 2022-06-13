В Чувашии на Волге столкнулись катер и баржа — погибли четыре человека

Фото: Центральное МСУТ СКР

Накануне в 23.50 на 1147-м км реки Волга в Моргаушском районе Чувашии столкнулись моторный катер Voyager 67 с баржей. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

По информации очевидцев, катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди. Однако он не успел это сделать и врезался в носовую часть чудна. В результате аварии погибли четверо мужчин, находившихся в катере.

В настоящее время Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. По ее результатам примут процессуальное решение.

Фото: Центральное МСУТ СКР

В Татарстане 17 мая на 1383-м км Волги столкнулись теплоход «Волгобалт 203» и баржа «Саратов 2529» — оба судна были нагружены щебнем. Баржа получила повреждения выше ватерлинии в виде вмятины и пробоины размером 5 см. Обошлось без пострадавших.

Дарья Акимова