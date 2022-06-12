Умер советский и российский журналист Игорь Дудинский

Фото: аккаунт Игоря Дудинского в соцсети

Умер советский и российский журналист Игорь Дудинский, об этом сообщила его жена Екатерина. Ему было 75 лет.

О причинах смерти подробностей практически нет. Его смерть наступила примерно в 23.30 11 июня. «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-каналы сообщает, что последнее время Дудинский провел в реанимации. Туда он якобы попал с инфекционно-токсическим шоком.

Фото: аккаунт Игоря Дудинского в соцсети

Журналист родился 31 марта 1947 года в Москве. Помимо основной профессии, он был художником, писателем, арт-критиком, редактором и издателем.

В прошлом году вышла пятая по счету его книга «Четыре сестры». Она представляет собой текст для спектакля.

Артем Гафаров