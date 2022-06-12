Гендиректор ВТО заявила, что причина роста цен на проводовольствие — экспортные ограничения

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что причина роста цен на продовольствие кроется в экспортных ограничениях. Ее слова приводят «РИА Новости».

Рассказывая о ситуации с вывозом зерна из Украины, она заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш «держит это под контролем» и ведет переговоры с Россией и Украиной. Оконджо-Ивеала утверждает, что в этот процесс также вовлечены Евросоюз и другие политические структуры.

Синий и зеленый — страны-члены ВТО, Желтый — страны-наблюдатели, Красный — не члены ВТО. Фото: wikimedia.org

— Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, — это то… как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен, — сказала она.

Оконджо-Ивеала заявила о необходимости прекратить экспортные ограничения на сельскохозяйственную продукцию в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Ожидается, что соответствующее решение будет принято в ходе министерской конференции в Женеве.

— Я думаю, что такое решение снова было бы очень полезным для разрешения этой ситуации, — сказала глава ВТО.

Артем Гафаров