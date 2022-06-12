Один человек погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7

Фото: ГИБДД Татарстана

Сегодня на 768-м км трассы М-7 водитель Daewoo Matiz столкнулся со стоящим из-за поломки грузовиком КАМАЗ. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки, сообщает ГИБДД Татарстана.

Из представленных фотографий видно, что удар пришелся как раз на пассажирскую сторону автомобиля. Салон буквально смяло. Сам водитель, уточняет ГИБДД, получил травмы. Обстоятельства аварии уточняются.

Фото: ГИБДД Татарстана

Сегодня стало известно, что в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов скончалась вторая пассажирка автомобиля KIA Rio после ДТП на 37-м км автодороги Муслюмово — Старое Саитово. Авария произошла накануне. По предварительной версии, на перекрестке водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу KIA Rio, который двигался по главной дороге.



Артем Гафаров