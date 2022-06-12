В Набережных Челнах скончался второй человек после ДТП под Муслюмово

Фото: прокуратура Татарстана

В больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов скончалась вторая пассажирка автомобиля KIA Rio после ДТП на 37-м км автодороги Муслюмово — Старое Саитово. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Известно только то, что женщине было 43 года. Заведенное уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую ч. 5 ст. 236 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Расследованием уголовного дела занимается районный отдел МВД под контролем прокуратуры.



Фото: ГИБДД по Татарстану

ДТП произошло накануне. По предварительной версии, на перекрестке водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу KIA Rio, которая двигалась по главной дороге.

В результате 10-летняя пассажирка второй иномарки скончалась от полученных травм. Водитель и другой пассажир этого авто, а также четыре человека, которые находились в Volkswagen, доставлены в больницу.

Артем Гафаров