В результате ДТП в Муслюмовском районе Татарстана погибла 10-летняя девочка

Фото: ГИБДД по Татарстану

11 июня в Татарстане на 37 км автодороги Муслюмово — Старое Саитово водитель автомобиля Volkswagen, 1965 года рождения, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Kia и совершил с ним столкновение. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции по республике.

В результате аварии пассажирка Kia, 2012 года рождения скончался на месте. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля Kia, а также 4 пассажира автомобиля Volkswagen. В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются.

Фото: ГИБДД по Татарстану

31 мая в Нижнекамском районе Татарстана на Соболековском тракте со стороны Промзоны в направлении Нижнекамска автомобиль Mazda 6 выехал на встречную полосу через разделительную полосу и столкнулся со встречными машинами Renault Fluence и «Нива».

Авария произошла в 7 часов утра. В результате ДТП погиб водитель Renault. Еще четыре человека пострадали, их направили в больницу. Один автомобиль вылетел в кювет, у второго оторвало двигатель. Отмечается, что в этом районе сейчас образовалась большая пробка.

Максим Кокунин