Сегодня в Татарстане ожидается местами небольшой дождь и до +19 градусов
В воскресенье, 12 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Максимальная температура воздуха днем составит +14—19 градусов. В Казани ожидается от +16° до +19°градусов, в Набережных Челнах — +14° до +17° градусов.
Синоптики также прогнозируют умеренный северо-западный ветер и местами порывами сильный до 15—16 м/с.
По прогнозам, в праздничные выходные в Татарстане ожидается дождливая, но теплая погода. В День России, 12 июня, ночью преимущественно в восточных районах региона пройдет небольшой дождь. Днем осадки маловероятны, воздух прогреется до +15—20°С.
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