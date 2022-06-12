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Сегодня в Татарстане ожидается местами небольшой дождь и до +19 градусов

06:34, 12.06.2022
Сегодня в Татарстане ожидается местами небольшой дождь и до +19 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 12 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит +14—19 градусов. В Казани ожидается от +16° до +19°градусов, в Набережных Челнах — +14° до +17° градусов.

Синоптики также прогнозируют умеренный северо-западный ветер и местами порывами сильный до 15—16 м/с.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По прогнозам, в праздничные выходные в Татарстане ожидается дождливая, но теплая погода. В День России, 12 июня, ночью преимущественно в восточных районах региона пройдет небольшой дождь. Днем осадки маловероятны, воздух прогреется до +15—20°С.

Максим Кокунин
Общество Татарстан

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