Объем затрат на строительство в Татарстане по итогам января — апреля этого года составил 92 млрд рублей

В Татарстане объем затрат на строительные работы по итогам января — апреля 2022 года составил 92 млрд рублей, или 109,7% к аналогичному периоду прошлого года.

По данным Татарстанстата, объем затрат на строительство в апреле этого года составил 31 млрд рублей, что на 25,1% больше уровня апреля 2021 года и на 8,4% больше марта 2022 года.

Наиболее высокими с января по апрель 2022 года оказались объемы строительства жилых и нежилых зданий — 12,3% к аналогичному периоду прошлого года. Их стоимость составила 34,7 млрд. На втором месте строительство инженерных сооружений — 10% к прошлогоднему уровню. Их затраты составили 14,1 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

8 июня вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что, несмотря на все трудности, возникшие из-за западных санкции после начала специальной военной операции на Украине, планируют не снижать объемов строительства. По его словам, у страны есть все для сохранения этого показателя.

— Строительная отрасль продолжает наращивать показатели. Планируем не снижать объемов и дальше, — заявил он. По его словам, Россия смогла добиться лучших в истории объемов ввода жилья.

За первые четыре месяца 2022 года в России введено 37,6 млн кв. м жилья. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства страны.



Максим Кокунин