Сотрудничество Федерации парусного спорта Татарстана с организациями Европы приостановлено

После начала спецоперации России на Украине сотрудничество с европейскими федерациями по парусному спорту приостановилось. Об этом «Реальному времени» рассказал президент федерации парусного спорта Татарстана Альберт Садыков.

Еще в марте Международная федерация парусного спорта (World Sailing) объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

Фото: sailing.org

Там уточняли, что спортсмены из Белоруссии и России могут выступать лишь нейтрально: без флага, герба, гимна. А в мае Международная федерация парусного спорта (World Sailing) временно исключила из совета организации россиянку Татьяну Ермакову.

Тем не менее в августе в Казани планируется провести международные соревнования с участие спортсменов из Китая, Сербии, Турции, Казахстана, Белоруссии, рассказал изданию Садыков.

В Международную федерацию парусного спорта входят 139 национальных федерации из Африки, Европы, Южной Америки. Штаб квартира находится в Лондоне.

Татьяна Леухина