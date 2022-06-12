В августе в Казани пройдут международные соревнования по парусному спорту

В Казани в августе запланировано проведение международных соревнований по парусному спорту. Об этом сообщил «Реальному времени» президент федерации парусного спорта Татарстана Альберт Садыков.

Ожидается, что в состязании примут участие команды из Китая, Сербии, Турции, Белоруссии, Казахстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году на базе яхт-клуба «Локомотив» проходил чемпионат России в классе яхт «Микро». В соревнованиях участвовали 20 яхт из регионов страны.



В этом в Татарстане второй раз проводится парусное соревнование «Кубок Химграда». Регата проводится на яхтах отечественного производства «Ракета-610». Первый этап соревнований проходил в конце мая. В соревнованиях приняли участие 6 команд из Казани и Набережных Челнов. Прошло 18 гонок, по результатам которых победителем стала команда «Химград-Казань». Второе место у The Sailing Team, третье у «Вертикали».

Второй этап — всего их пять — состоится 17—19 июня на территории яхт-клуба «Локомотив». В соревнованиях примут участие работники татарстанских предприятий, общественных организаций.

Татьяна Леухина