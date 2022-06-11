Приюты для животных в России можно будет строить на условиях ГЧП

Фото: Василий Иванов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключать соглашения с использованием государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве приютов для бездомных животных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что взаимодействие государства и бизнеса может стать одной из форм поддержки развития строительства и функционирования приютов. На сегодняшний день органы государственной и муниципальных властей не могут заключать соглашения о ГЧП при их строительстве.

Закон предусматривает, что концессионные соглашения и соглашения о ГЧП могут предусматривать передачу во владение и в пользование частному партнеру объекта незавершенного строительства, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Фото: kremlin.ru

1 февраля начальник главного управления ветеринарии Кабинета министров Татарстана Алмаз Хисамутдинов рассказал, что в республике планируется строительство приютов для животных на 250 мест с возможностью расширения до 400 мест. Определены земельные участки, начата разработка проектно-сметной документации на строительство типового межмуниципального приюта.



По его словам, на данный момент в республике работает 19 приютов — в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах. С момента вступления в силу федерального закона об ответственном обращении с животными накопился ряд вопросов.



Максим Кокунин