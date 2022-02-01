В Татарстане планируется строительство приютов для животных на 250 мест

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике рассказал, что в Татарстане планируется строительство приютов для животных на 250 мест с возможностью расширения до 400 мест. Определены земельные участки, начата разработка проектно-сметной документации на строительство типового межмуниципального приюта, сообщает пресс-служба парламента.

По его словам, на данный момент в республике работает 19 приютов — в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах. С момента вступления в силу федерального закона об ответственном обращении с животными накопился ряд вопросов.

Так, в мае 2021 года Управлением ветеринарии в Госсовет направлены предложения по изменению законодательства по обращению с животными в части ведения обязательной регистрации домашних животных и ответственности за ее отсутствие. Эти предложения были включены в обращение, которое было направлено в адрес Государственной думы.

realnoevremya.ru

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Максим Кокунин