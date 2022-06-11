Рогозин сообщил, что Axiom Space оплатила полет астронавта NASA в рублях

Фото: Олег Тихонов (архив)

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что американская компания Axiom Space оплатила в рублях полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском «Союзе». Об этом сообщает ТАСС.

«Они опоздали ровно на месяц. Была задержка оплаты, но тем не менее средства пришли в полном объеме», — сказал он.

Напомним, в апреле Рогозин сообщил, что Axiom Space из-за логистических проблем пока не оплатила 2 млрд рублей за полет астронавта. Сам спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19» с космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и астронавтом Марком Ванде Хаем приземлился в Казахстане 30 марта.

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8 апреля глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что взаимодействие России и Америки по гражданской космической программе не прекратится из-за событий на Украине.

По его словам, сотрудничество между странами началось во времена холодной войны и продолжается до сих пор. Он подчеркнул, что отношения между космонавтами и астронавтами устойчивы и очень профессиональны.

Максим Кокунин