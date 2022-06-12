ФНС напоминает, когда нужно оплачивать налоги предпринимателям с ПСН

При патентной системе налогообложения существуют два варианта сроков оплаты налогов, напоминает Федеральная налоговая служба. Зависят они от срока действия патента.

Так, если патент выдан на срок менее полугода, оплатить всю сумму налога необходимо до тех пор, пока он действует.

Если патент выдан на срок свыше шести месяцев, то одну треть налога необходимо оплатить в течение 90 дней со дня его получения, а оставшуюся часть — до окончания срока действия.

— Например, если патент получен на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, то первый срок уплаты — 31.03.2022, второй срок уплаты — 31.12.2022, — объясняет ФНС.

Во втором случае оплатить весь налог можно и сразу — до истечения первого срока в 90 дней. Кроме того, предприниматели могут снизить необходимую сумму оплаты на размер страховых взносов. Для этого нужно направить соответствующее уведомление в налоговую инспекцию, в которой предприниматель вставал на учет.

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За просрочку сроков оплаты предпринимателю грозят санкции. Так, за каждый день свыше установленного срока капает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России. Кроме того, поздние сроки погашения налоговых задолженностей грозят тем, что предпринимателю могут отказать в выдаче нового патента.

Чтобы узнать о размере налога и произвести оплату, можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС или приложением на мобильных устройствах. Для оплаты не нужно будет никуда ходить — все производится в режиме онлайн.

Артем Гафаров