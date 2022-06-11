Глава Минэкономики Татарстана назвал ситуацию на продовольственном рынке республики стабильной

Заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов заявил, что ситуация на продовольственном рынке региона стабильная.

По его словам, в настоящее время объем основных товаров в торговых сетях и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса. Кроме того, по информации торговых сетей и муниципальных образований, повышенного спроса на потребительские товары за текущую неделю не наблюдается, а завоз продукции производится своевременно.

Фото: realnoevremya.ru

Он также отметил, что ситуация на рынке труда Татарстана за неделю существенно не изменилась. Вместе с этим — главам муниципальных образований, министерству труда и отраслевым ведомствам необходимо держать на постоянном контроле своевременную выплату установленных социальных гарантий.

4 июня Шагиахметов также сообщал о стабильной ситуации на продовольственном рынке республики. По его словам, на сегодняшний день функционирует программа льготного кредитования импортных закупок по утвержденному перечню приоритетной продукции. За последнюю неделю от республиканских предприятий поступили две заявки на общую сумму 706 млн рублей.



Максим Кокунин