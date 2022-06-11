В ФНС напомнили, что граждане могут получать информацию о выполнении налоговых обязательств дистанционно

В Управлении Федеральной налоговой службы по Татарстану напомнили, что налогоплательщики могут получать информацию о выполнении налоговых обязательств по электронной почте или в СМС-сообщениях.

Отмечается, что для этого достаточно направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС России.

согласие можно подать из Личного кабинета налогоплательщика;

принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично;

через представителя;

направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме.

В ФНС подчеркнули, что такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней. Преимуществом СМС- и e-mail-информирования также является актуальность сведений, сервис представляет достоверные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информирования, направив заявление об отказе.

Максим Кокунин