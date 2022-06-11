С 15 июня в Татарстане изменится расписание движения восьми пригородных поездов
С 15 июня по 26 августа в Татарстане изменится порядок курсирования восьми пригородных поездов. Это произойдет из-за технических работ на перегоне Арск — Корса, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
- Так, электричка №6401 сообщением Шемордан — Казань отправится со станции в 4.18 и прибудет в 6.44.
- №6405 сообщением Арск — Казань двинется в путь в 6.25, прибудет в 8.12.
- №6407 сообщением Арск — Казань поедет в 11.26 и окажется на месте в 13.09.
- №6420 сообщением Казань — Вятские Поляны будет отбывать в 6.46 и приезжать в 9.50.
- №6421 сообщением Сосновка — Казань покинет станцию в 3.39, приедет на место в 7.17.
- №6422 сообщением Казань — Сосновка поедет в 7.39 и окажется в месте назначения в 11.11.
- №6423 сообщением Кизнер — Казань стартует с места в 6.41 и приедет в 9.59.
- №6923 сообщением Кизнер — Казань отправится в 9.27, прибудет в 11.51.
Также временно из расписания выводится ряд пригородных поездов:
- с 14 июня по 25 августа — пригородный поезд №6410 сообщением Казань — Арск;
- с 15 июня по 26 августа — пригородные поезда №6403 сообщением Арск — Казань и №6402 сообщением Казань — Бирюли.
С 12 июня в Татарстане ежедневно начнут курсировать пригородные поезда сообщением Алнаши — Нижнекамск — Алнаши, Нижнекамск — Набережные Челны — Нижнекамск и Светлое Озеро — Набережные Челны — Светлое Озеро.
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