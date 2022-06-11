В Зеленодольске во Всемирный день мороженого дети получили 500 порций лакомства

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске 10 июня, во Всемирный день мороженого, детям вручили 500 порций лакомства. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.

Это произошло по инициативе главы района Михаила Афанасьева. В городе идет активная подготовка к проведению Сабантуя. В программе участвуют крупнейшие детские творческие коллективы Зеленодольска и района. Ребята репетируют на главной сцене майдана в городском парке «Березовая роща».

Угощение детей мороженым уже стало традицией, такое проводится уже не первый год. Юные артисты с большим удовольствием приняли подарок.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В мае Татарстан попал в пятерку регионов лидеров по производству маркированного мороженого и стал лидером в ПФО. Первое место — у Москвы, второе — у Московской области, третье — у Краснодарского края. Республика расположилась на четвертом месте. Пятерку замкнула Нижегородская область.



Дарья Акимова