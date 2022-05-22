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Татарстан оказался в пятерке регионов-лидеров по производству «честного» мороженого

05:29, 22.05.2022
Татарстан оказался в пятерке регионов-лидеров по производству «честного» мороженого
Фото: agro.tatarstan.ru

Татарстан попал в пятерку регионов лидеров по производству маркированного мороженого и стал лидером в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Первое место — у Москвы, второе — у Московской области, третье — у Краснодарского края. Татарстан расположился на четвертом месте. Пятерку замкнула Нижегородская область.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На республику приходится 5,5% производимого мороженого по России. В Татарстане работают два предприятия по выпуску данной категории молочной продукции: «Челны Холод», Фабрика мороженого «Славица».

Обязательная маркировка мороженого стартовала в России с 1 июня прошлого года.

Татьяна Леухина
ОбществоБизнес Татарстан

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