Минюст России внес Комитет против пыток* в реестр незарегистрированных иноагентов

Минюст России включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Комитет против пыток*. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Всего в настоящее время в этом списке находятся восемь организаций. Комитет создан в августе 2016 года, его председателем является Сергей Бабинец. Целью организации заявлено представление интересов заявителя в органах следствия и суде, оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведение медицинских реабилитационных мероприятий.

Источником финансирования организации является благотворительный фонд помощи комитета.

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3 июня Минюст включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, еще шесть человек. Так, в списке оказались журналисты Олег Кашин** и Алексей Пивоваров**. Также в реестр внесли журналиста Михаила Соколова**, художницу Юлию Цветкову**, политолога Николая Петрова** и правозащитницу Ирину Данилович**.



*Незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента

** Включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента



Дарья Акимова