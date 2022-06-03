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Минюст России включил Кашина* и Пивоварова* в реестр СМИ-иноагентов

21:42, 03.06.2022
Минюст России включил Кашина* и Пивоварова* в реестр СМИ-иноагентов
Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, еще шесть человек. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Так, в списке оказались журналисты Олег Кашин* и Алексей Пивоваров*. Также в реестр внесли журналиста Михаила Соколова*, художницу Юлию Цветкову*, политолога Николая Петрова* и правозащитницу Ирину Данилович*.

Фото: скриншот

Кроме того, Минюст обновил список физлиц-иноагентов, добавив туда предпринимателя Евгения Чичваркина**. В сведениях об иностранных источниках указана Украина.

На прошлой неделе в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, включили ООО «Апрельские тезисы»*. По данным Минюста, юридическое лицо учреждено Владимиром Вороновым*.

* Включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

** Включен в список физических лиц, выполняющих функции иносагента.

Диана Жиленкова
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