Минюст России включил Кашина* и Пивоварова* в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, еще шесть человек. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Так, в списке оказались журналисты Олег Кашин* и Алексей Пивоваров*. Также в реестр внесли журналиста Михаила Соколова*, художницу Юлию Цветкову*, политолога Николая Петрова* и правозащитницу Ирину Данилович*.

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Кроме того, Минюст обновил список физлиц-иноагентов, добавив туда предпринимателя Евгения Чичваркина**. В сведениях об иностранных источниках указана Украина.

На прошлой неделе в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, включили ООО «Апрельские тезисы»*. По данным Минюста, юридическое лицо учреждено Владимиром Вороновым*.

* Включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

** Включен в список физических лиц, выполняющих функции иносагента.

Диана Жиленкова