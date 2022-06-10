В Татарстане в 2022 году отремонтируют 14 подъездных дорог к садовым обществам

В этом году в Татарстане приведут в порядок 14 подъездных дорог к садовым обществам. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Их общая протяженность составляет 16,4 километра. Дороги соединят 22 СНТ в восьми районах Татарстана, а также в Казани и Набережных Челнах. На это Минсельхозпрод республики выделил 300 млн рублей. Средства на ремонт подъездов к садоводческим обществам выделяются ежегодно.

Отмечается, что в Верхнеуслонском районе Татарстана в этом году планируется завершить начатый в 2021 году ремонт дорог до СНТ «Мечта» и СНТ «Якорь». Также на основании заявки от исполкома Лаишевского района республики в план текущего года включены дороги к СНТ «Агрохимик», ПКБО «Проран», ПКБО «Фотон», ПДК «ГранТ+», НТ «Хитон», НТ «КГУ1», НТ «Дубрава», НТ «КГУ2».

Фото: Максим Платонов (архив)

В Аксубаевском районе Татарстана идет ремонт автомобильной дороги регионального значения «Чистополь — Аксубаево» — Нурлат. Ремонтируется участок км 48+480 — км 50+480. Его протяженность — 2 км. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Дарья Акимова