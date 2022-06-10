С начала 2022 года предприниматели обратились более 1,5 тысячи раз к бизнес-омбудсмену Татарстана

С января по май 2022 года к уполномоченному при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фариду Абдулганиеву поступило 1 508 устных и письменных обращений от бизнесменов республики. Об этом сообщает его пресс-служба.

25% обращений связаны со спорами бизнесменов с государственными и муниципальными органами власти, 15% — вопросами налогообложения, 13% — с реализацией мер поддержки, 12% — с проблемам взаимодействия с банками. Еще 14% приходится на просьбы помочь в урегулировании споров между хозяйствующими субъектами, а 9% — просьбы оказать юридическую помощь при возбуждении против предпринимателя административного судопроизводства.

Еще 7% касается вопросов вывоза ТКО, в том числе завышенных тарифов управляющих компаний, 5% — взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями и исполнения государственных и муниципальных контрактов.

Абдулганиев отметил, что все поступающие в его адрес обращения находятся на контроле. По его словам, в 70% случаев удается защитить интересы бизнесменов, в остальных даются подробные юридические консультации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам 2021 года Татарстан занял четвертое место в индексе административного давления на бизнес среди российских регионов. Это означает, что в этих субъектах оказывается наименьшая нагрузка на предпринимателей. За год республика переместилась в этом рейтинге с 60-го места.

По словам Абдулганиева, в начале прошлого года вместе с бизнес-сообществами и федеральными контрольно-надзорными органами были проанализированы факторы, приводящие к увеличению административного давления на бизнес, проработаны меры по устранению выявленных рисков и даны предложения по расширению профилактических мероприятий, среди которых — замена штрафов на предупреждения.



Дарья Акимова