Татарстан оказался на четвертом месте среди регионов с наименьшим давлением на бизнес

Фото: Максим Платонов

По итогам 2021 года Татарстан занял четвертое место в индексе административного давления на бизнес среди российских регионов. Это означает, что в этих субъектах оказывается наименьшая нагрузка на предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.

Индекс учитывает показатели деятельности органов контроля и надзора: Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, МЧС, Ространснадзора, Росздравнадзора и Роструда, а также долю организаций и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных субъектов (чем меньше, тем лучше); долю предупреждений от общего числа наказаний (чем больше, тем лучше); долю профилактических мероприятий от общего числа мероприятий (чем больше, тем лучше). Общее количество этих параметров и определяет место региона.

За год республика переместилась в этом рейтинге с 60-го места, совершив резкий рывок. По словам уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, в начале 2021 года по поручению президента республики Рустама Минниханова вместе с бизнес-сообществами и федеральными контрольно-надзорными органами проанализированы факторы, приводящие к увеличению административного давления на бизнес, проработаны меры по устранению выявленных рисков и даны предложения по расширению профилактических мероприятий, среди которых — замена штрафов на предупреждения. Кроме того, наметился план действий по переходу к риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, который сейчас активно реализуется.

Абдулганиев рассказал, что в прошлом году в его адрес поступило 3 660 обращений от предпринимателей. Сотрудники общественной приемной уполномоченного приняли участие в 52 выездных проверках и представили интересы бизнесменов в более 100 судебных спорах. Благодаря этому, административные штрафы для них удалось полностью отменить или уменьшить.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте в Общественной палате Татарстана обсуждались меры поддержки предпринимателей в условиях санкций. Участники встречи обсудили отмену маркировки, мораторий на проверки, рентабельность льготных процентов по кредитам.

Дарья Акимова