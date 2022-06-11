В Татарстане второй раз проводится парусная регата «Кубок Химграда»

В Татарстане второй раз проводится парусное соревнование «Кубок Химграда». Регата проводится на яхтах отечественного производства «Ракета-610». Первый этап соревнований проходил в конце мая. В соревнованиях приняли участие 6 команд из Казани и Набережных Челнов. Прошло 18 гонок, по результатам которых победителем стала команда «Химград-Казань». Второе место у «The Sailing Team», третье у «Вертикали».

Второй этап — всего их пять — состоится 17-19 июня на территории яхт-клуба «Локомотив». В соревнованиях примут участие работники татарстанских предприятий, общественных организаций.

Президент федерации парусного спорта Татарстана Альберт Садыков рассказал «Реальному времени», что на второй этап подавали заявки участники из других регионов. На данный момент они находятся в стадии утверждения.



Фото: vk.com/fpsrt

В августе прошлого года в Казани проходило первенство России по парусному спорту. В нем принимали участие более 100 юных яхтсменов из 14 регионов России. Татарстан принимал всероссийское детское соревнование такого высокого статуса в первый раз.



Татьяна Леухина