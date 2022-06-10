Вкладчики банков смогут получать страховые выплаты дистанционно

Фото: АСВ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) активно работает над запуском спецпрограммы «Электронное АСВ», сообщила заместитель гендиректора госкорпорации Наталья Федорова на международной конференции по гармонизации систем страхования вкладов и режимов урегулирования несостоятельности банков «Вызовы и передовая практика».

Программа предполагает, что вкладчики российских банков при наступлении страхового случая смогут получать обязательное возмещение «практически в один клик». По словам Федоровой, ведется работа над соответствующими дистанционными сервисами. В АСВ убеждены, что «будущее — за цифровым взаимодействием вкладчика со страховщиком депозитов, то есть за дистанционными страховыми выплатами». Современные технологии дают возможность не только сократить срок начала выплат клиентам, но и оптимизировать сам процесс.

Фото: АСВ

Спикер уточнила, что работа над запуском программы находится в активной стадии. В случае принятия соответствующих изменений в законодательство вкладчик сможет получать выплату не только в офисе банка-агента, но и дистанционно, выбрав наиболее комфортный для себя сервис: непосредственно на сайте Агентства, через дистанционный канал банка-агента либо на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).

По словам Федоровой, в 2021 году в рамках пилотного проекта возмещение через систему дистанционного банковского обслуживания банка-агента уже получили более 55,2 тыс. вкладчиков. А общая сумма возмещения составила 5,5 млрд рублей.

Любовь Шебалова