Вкладчики банков смогут получать страховые выплаты дистанционно
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) активно работает над запуском спецпрограммы «Электронное АСВ», сообщила заместитель гендиректора госкорпорации Наталья Федорова на международной конференции по гармонизации систем страхования вкладов и режимов урегулирования несостоятельности банков «Вызовы и передовая практика».
Программа предполагает, что вкладчики российских банков при наступлении страхового случая смогут получать обязательное возмещение «практически в один клик». По словам Федоровой, ведется работа над соответствующими дистанционными сервисами. В АСВ убеждены, что «будущее — за цифровым взаимодействием вкладчика со страховщиком депозитов, то есть за дистанционными страховыми выплатами». Современные технологии дают возможность не только сократить срок начала выплат клиентам, но и оптимизировать сам процесс.
Спикер уточнила, что работа над запуском программы находится в активной стадии. В случае принятия соответствующих изменений в законодательство вкладчик сможет получать выплату не только в офисе банка-агента, но и дистанционно, выбрав наиболее комфортный для себя сервис: непосредственно на сайте Агентства, через дистанционный канал банка-агента либо на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).
По словам Федоровой, в 2021 году в рамках пилотного проекта возмещение через систему дистанционного банковского обслуживания банка-агента уже получили более 55,2 тыс. вкладчиков. А общая сумма возмещения составила 5,5 млрд рублей.
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